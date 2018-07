Tentativa de roubo a ônibus termina em tiroteio em SP Uma tentativa de roubo a um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, terminou em tiroteio. No fim da noite de ontem, policiais rodoviários federais avistaram o veículo parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado, no quilômetro 221. Ao se aproximarem, os agentes ouviram um disparo. Em seguida, dois suspeitos saíram pela porta da frente e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), atiraram contra os agentes. Houve troca de tiros. Um dos acusados, Disrael Severino dos Santos, foi baleado em uma das pernas. O outro conseguiu fugir, com R$ 22,50 roubados. Dentro do ônibus, acabaram presos Lindberg Siqueira Leão e Jonathas Alves dos Santos Custodio. Os pertences dos passageiros foram recuperados. De acordo com a PRF, Lindberg e Jonathas foram encaminhados para a Polícia Civil e Disrael, para o hospital da região, onde está internado sem risco de morte.