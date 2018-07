Tentativa de roubo deixa um morto em túnel do Rio Uma tentativa de roubo deixou um morto e um ferido por tiros na manhã de hoje no Túnel Novo, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu no início da manhã, quando quatro homens armados abordaram o veículo ocupado pelas vítimas. O motorista teria tentado fugir e os suspeitos dispararam ao menos quatro tiros no carro. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Miguel Couto, onde uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro ferido foi medicado e liberado.