Tentativa de roubo em banco acaba com 1 morto em SP Uma tentativa de assalto a uma pessoa que saia de uma agência bancária no Cambuci, na zona sul de São Paulo, terminou com uma pessoa morta e um ferido por volta das 16 horas de hoje. Policiais Militares passavam em frente ao Banco Itaú, no Largo do Cambuci, quando perceberam a tentativa de assalto.