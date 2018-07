Tentativa de roubo no Edifício Itália acaba com 2 presos em SP

Uma tentativa de assalto ao Edifício Itália, no centro de São Paulo, foi frustrada no início da tarde desta sexta-feira, 27, pela ação da equipe de segurança do prédio que desconfiou da movimentação diferente na frente de um escritório localizado no 8.º andar. A equipe conseguiu prender dois jovens de um grupo de cinco que seguiu e assaltou um rapaz que retirara dinheiro de um banco nas proximidades do prédio. O dinheiro do assalto foi recuperado, segundo Alessandra Soave, assistente da administração do Itália. Ela disse que os dois presos estavam nas escadas e os outros três conseguiram fugir pelos elevadores. Dos que fugiram, apenas um foi capturado. Os detidos foram encaminhados para a 3ª Delegacia Seccional, onde o Boletim de Ocorrência ainda está sendo feito.