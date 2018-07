Tente outra vez Daniel Johnston não conseguiu embarcar para o Brasil em março. Show remarcado, agora é torcer para que o músico, esquizofrênico e bipolar, chegue bem ao País. E toque os corações dos fãs com 'True Love Will Find You In The End' e outras músicas queridas dos indies. Beco 203 (600 lug.). R. Augusta, 609, metrô Consolação, 2339-0358. Hoje (26), 21h30. R$ 80/R$ 160.