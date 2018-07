Teor alcoólico de motorista era superior ao tolerado

De acordo com o policial rodoviário federal Paulo Américo, após ser abordado, o homem fez o teste com o bafômetro, que apontou 1,82 miligramas de álcool por litro de sangue. O limite legal estabelecido pelo Decreto 6.488/2008 é de 0,10 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões. Para se configurar crime previsto no Código de Trânsito, o índice estabelecido é de 0,33 miligramas por litro.

O motorista estava sozinho em um Gol e quase provocou um acidente no km 83 quando invadiu a pista contrária, onde trafegava outro carro. A Polícia Rodoviária Federal foi alertada por motoristas que perceberam os erros cometidos por ele. Segundo os policiais, quando o carro foi abordado, o homem ficou debruçado sobre o volante e seu estado não deixava qualquer dúvida de que estava embriagado.