Teoria mudou foco das ações

"Sofremos ainda com a mudança no formato de financiamento, que passou a ser feita de forma descentralizada. O resultado foi desastroso: a prevenção entre grupos vulneráveis caiu em quantidade e qualidade. Fomos praticamente esquecidas", afirma Lurdes Barreto, do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará. Mário Scheffer, do Grupo Pela Vidda, tem avaliação semelhante. "É preciso diversificar os mecanismos de prevenção: fazer campanhas gerais, mas sem descuidar da população com maior risco", avalia.

O chefe da unidade de prevenção do departamento de aids do Ministério da Saúde, Ivo Brito, garante que os grupos não foram esquecidos. "O que é preciso é fazer uma mudança na forma de abordagem. Os comportamentos mudaram, as estratégias de prevenção também precisam se adaptar", disse.

Alexandre Grangeiro concorda neste ponto com Brito. "É preciso inovar. Mas, antes de tudo, garantir que prevenção seja feita de forma contínua, com base em análises atuais, voltadas tanto para o público em geral quanto para setores específicos."