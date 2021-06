Ter uma babá eletrônica garante ainda mais segurança aos bebês; veja 10 modelos

Quanto mais segurança, melhor, e é por isso que as babás eletrônicas têm papel fundamental para garantir a tranquilidade de mamães, papais e bebês. Cada vez mais modernos, os aparelhos aparecem em versões cheias de funcionalidades, para quem precisa ficar atento a cada detalhe dos filhos.

Dos 10 modelos listados abaixo, um deles é o Motorola MBP855 (R$ 1.826,31), que possui tela de 5 polegadas, visão noturna, zoom digital e luzes indicadoras de nível de som. Com ele, também dá para acompanhar qual a temperatura do quarto.

Já a babá eletrônica da TakTark (R$ 358) possibilita a inclusão de canções de ninar, para ajudar no sono do bebê, e também vem com áudio bidirecional e visão noturna automática.

10 babás eletrônicas à venda na Amazon

Babá Eletrônica com Monitor de 2.7" Philips Avent (R$ 1.899,90)

A tela colorida de 2.7 polegadas oferece visão noturna, para acompanhar todos os detalhes de seu bebê durante a noite. Com alcance de até 300 metros, vem com a função de "canções de ninar", para acalmar os pequenos, e possibilidade de os pais conversarem remotamente com eles.

Pandax Babá Eletrônica Áudio e Vídeo (R$ 332)

Possui áudio bilateral, para que você possa conversar com o bebê, e opções de colocar canções de ninar na memória do aparelho, para que ele possa se acalmar e dormir mais rápido. Também vem com monitor colorido, visão noturna automática e monitoramento da temperatura do ambiente.

Babá Eletrônica Câmera com Monitor Alta Qualidade Visão Noturna SereneLife (R$ 949,99)

A resolução em HD possibilidade imagens em alta qualidade, incluindo durante a noite, com alcance de até 300 metros. Possui alerta de movimento e áudio bidirecional, com função que monitora a temperatura do quarto. Dá, ainda, para acionar músicas a partir do monitor.

Babá Eletrônica Motorola MBP855 Connect, Wi-Fi, Tela Colorida de 5", Visão Noturna (R$ 1.826,31)

O aparelho traz indicativos para saber se a temperatura do quarto está muito quente ou fria. A tela grande, de 5 polegadas, transmite imagens coloridas em alta resolução, com luzes indicadoras de nível de som. Também possui visão noturna e zoom digital.

HB65 HelloBaby Câmera de Controle Remoto Gira 355° (R$ 630)

Acionada por controle remoto, a câmera pode girar 355º na horizontal e 120º na vertical, para melhor visibilidade. Também conta com visão noturna, comunicação bilateral (para que você possa acalmar seu filho à distância) e exibição de temperatura do ambiente. Com o indicador LED de nível de som, é possível saber quanto barulho o bebê está fazendo, no caso de estar chorando.

Babá Eletrônica TakTark Monitoramento de Temperatura (R$ 358)

Com funcionamento da bateria por até 10 horas, o aparelho possibilita a inclusão de canções de ninar, para ajudar no sono do bebê. Também vem com áudio bidirecional e visão noturna automática.

Babá Eletrônica Motorola MBP481 Tela de 2" e Zoom Digital (R$ 799)

Com alcance de até 300 metros, o aparelho vem com tela de 2 polegadas, visor colorido, câmera com visão noturna e zoom digital, além de microfone integrado de alta sensibilidade.

Babá Eletrônica com Visão Noturna e Termômetro Hamy Presentes (R$ 284)

O monitoramento é fácil, ideal para acompanhar seu bebê durante todo o dia. O modelo traz canções de ninar, visão noturna automática e sinal digital de longo alcance, livre de interferências.

Babá Eletrônica Visão Noturna TakTark Câmera 3.2 Polegadas (R$ 395,60)

Dentre as funcionalidades do aparelho estão a visão noturna, o monitoramento da temperatura do quarto e a possibilidade de inclusão de canções de ninar, que podem fazer a diferença na hora de acalmar o bebê e fazê-lo dormir.

Babá Eletrônica Câmera com Monitor Visão Noturna SereneLife (R$ 799,99)

Com instalação simples, o modelo vem com visão noturna ativada automaticamente, áudio da câmera para o monitor (e vice-versa), monitoramento de temperatura do quarto e músicas integradas, ativadas remotamente.

