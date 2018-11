Terapeuta é condenada por morte em ritual de magia

A acusada cumpriu pouco mais de cinco anos e nove meses da pena e terá o direito de recorrer em liberdade. O advogado Adel El Tasse disse que, nos próximos dias, entrará com recurso pedindo a anulação do júri. Ele alegará, entre outras coisas, a incompetência do juízo de Curitiba e o cerceamento de defesa. "Sou inocente e vou continuar gritando a minha inocência", disse Beatriz, ao sair do prédio. "Fui torturada para confessar um crime que jamais cometi."

Este foi o segundo julgamento de que ela participou sobre o mesmo caso. No primeiro, realizado em São José dos Pinhais, em 1998, ela foi absolvida juntamente com a mãe, Celina Abagge, mulher do ex-prefeito de Guaratuba Aldo Abagge, já falecido. Por ter mais de 70 anos, ela não foi submetida a novo júri. O Ministério Público havia recorrido e conseguido anular o júri. "Fiquei indignada porque somos inocentes", disse Celina ao deixar o fórum. Pouco antes ela havia desmaiado. "Não acredito mais na Justiça, a tortura foi liberada no Paraná, não é mais crime", afirmou.