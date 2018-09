Terapia que usa acrobacia com bebês causa polêmica na Rússia

Tyutin pratica ginástica com bebês de dias de idade

Uma terapia de ginástica para bebês que envolve acrobacias com as crianças vem criando polêmica na Rússia.

A prática, criada há 20 anos no país, é chamada de ginástica dinâmica para bebês. A ginástica é legalizada no país e acredita-se que existam centenas de profissionais ministrando as aulas na Rússia.

Um dos praticantes da ginástica e que ensina jovens mães é o psicoterapeuta Oleg Tyutin, que demonstrou para a BBC alguns dos movimentos com o bebê de Victoria Kurzina, Pavel, de apenas 17 dias.

Tyutin segurou a criança pelas pernas, de cabeça para baixo, e o balançou lentamente, como se o bebê fosse um pêndulo. Em seguida, Tyutin joga o bebê para cima e o pega de volta, segurando-o junto ao peito.

O psicoterapeuta afirma que a ginástica - que é legalizada no país, mas praticada apenas por profissionais da rede privada de saúde - é benéfica para os bebês.

"Quando eles nascem, os bebês são muito tensos", explicou Tyutin. "Eles têm medo do espaço amplo, aberto, em volta deles. Este procedimento ajuda o bebê a se adaptar ao novo ambiente, faz com que as crianças sejam mais abertas, mais sociáveis, mais relaxadas. Também os ajuda a se desenvolver mais rapidamente."

No entanto, depois da primeira aula de ginástica, a mãe de Pavel, Victoria Kurzina, não se sente confiante para fazer os exercícios sozinha com o filho.

"É um pouco assustador. Um especialista (fazendo a ginástica), bem, as mãos dele são firmes, ele tem toda a experiência, ele sabe o que fazer. Mas eu ainda estou aprendendo", afirmou.

Vídeo no YouTube

Em janeiro, um vídeo que demonstrava a ginástica foi colocado no site YouTube e gerou uma série de reclamações de internautas.

O vídeo, com acompanhamento musical, mostrava uma mulher russa balançando um bebê em volta de sua cabeça e ombros.

O YouTube tirou do ar o vídeo depois que foi indicado como muito chocante, mas a mulher na gravação, a parteira Elena Fokina, criticou a medida.

"As pessoas na Europa estão acostumadas a criar os filhos com excesso de cuidados, eles têm medo de tudo", disse Elena à BBC, falando pelo telefone do Egito, onde ela está morando atualmente.

"Sinto muitíssimo que o vídeo tenha sido retirado, é triste que muitos pais percam a chance de ver que há outra forma de criar um bebê."

Tyutin pratica a ginástica também com sua neta, Varya

Mas, para o médico americano Robert Young, que trabalhou como pediatra na Rússia durante 13 anos, a ginástica é "potencialmente perigosa" e algo que ele "nunca recomendaria".

"Pais da Rússia não são diferentes dos pais do resto do mundo. Eles querem que seus bebês cresçam da melhor maneira possível. E aqui está uma técnica que propõe o progresso de seus filhos em seu desenvolvimento, socialmente, de todas as formas. É atraente, mas eu simplesmente não tenho certeza de que (a ginástica) faça isto e acho que existe o potencial para ferimentos aqui."

"O bebê pode escorregar, o bebê pode se mover acidentalmente quando está sendo girado e acertar a perna de alguém ou um móvel", afirmou o médico americano.

Neta

Para a pediatra russa Natalya Belova, a popularização da ginástica dinâmica para bebês é um reflexo dos problemas que a Rússia enfrenta.

"Quando o sistema geral está sob pressão, as pessoas começam a praticar coisas muito diferentes. Existem pessoas como estas em todos os países. (A ginástica) não é um crime, mas é importante examinar este procedimento e entender quais as consequências que pode haver para a criança", afirmou.

Ainda não há estudos sobre a ginástica dinâmica para bebês.

O procedimento não tem um certificado do Ministério da Saúde da Rússia e, por isso, as autoridades em Moscou não comentam a prática. O ombudsman da Presidência para os direitos da criança também negou o pedido da BBC para uma entrevista.

O psicoterapeuta Oleg Tyutin, por sua vez, rejeita as críticas e ressalta que a ginástica é segura se for praticada sob supervisão.

Tyutin praticou a ginástica com seus filhos e agora pratica os mesmos exercícios com sua própria neta, Varya, que tem apenas dois meses e meio de idade.

Ele segura Varya de cabeça para baixo e, segurando apenas por uma perna, ele a gira em um círculo completo.

Parece perigoso mas, enquanto as autoridades russas permitirem, Tyutin vai continuar a oferecer seus serviços. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.