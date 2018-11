Terça-feira terá céu nublado na capital paulista O dia hoje terá predomínio de céu nublado e sensação de frio na capital paulista, por conta do vento úmido que sopra do mar, formando muitas nuvens em toda a faixa leste do Estado, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No decorrer do dia ocorrem poucas aberturas de sol e há condições para garoa entre a tarde e a noite. A máxima atinge os 25ºC.