Terça-feira terá pancadas de chuva no centro-norte

A ZCOU contribuirá para chuva forte, na forma de pancada, em grande parte do Norte, Centro-Oeste, Minas, sul e oeste da Bahia. Em algumas cidades destas áreas continuará chovendo de forma intensa. Também choverá forte no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

No nordeste do Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, e Região do Vale do Paraíba haverá uma pequena chance de pancada de chuva, de forma bem isolada, a partir da tarde. Nas demais áreas do Sudeste o sol aparece entre nuvens.

Já no Sul do país, o sol predominará em grande parte da Região, no entanto haverá condição de pancada de chuva na faixa sul do Estado gaúcho na região de fronteira com o Uruguai, inclusive com chance de temporais em algumas áreas. As informações são do CPTEC.