Terceira vítima de gripe no País é criança de 9 anos

O Ministério lamenta a ocorrência do terceiro óbito e reitera que todas as medidas vêm sendo tomadas, em parceria com Estados e municípios, para diminuir a disseminação da doença e oferecer tratamento ágil em sua rede pública a todos que necessitem.

De acordo com a última atualização de dados feita em 10 de julho, a letalidade média da nova gripe no mundo (0,45%) é igual à da gripe sazonal. No Brasil, até a última sexta-feira, havia 1.027 casos confirmados da nova gripe. Com base nesses dados, os três óbitos registrados no País representariam uma letalidade de 0,29.

Com exceção do segundo óbito, registrado na última sexta-feira, em São Paulo, e de familiares da vítima infectados, cuja transmissão ainda está em investigação, todos os casos autóctones têm vínculos epidemiológicos com pacientes procedentes do exterior. Desse modo, o Ministério da Saúde considera que, até o momento, a transmissão no Brasil não apresenta evidências de sustentabilidade da transmissão do vírus de pessoa a pessoa.