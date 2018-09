Terceiro dia de greve pára 100% dos ônibus no ES

A greve dos motoristas e cobradores da Grande Vitória, no Espírito Santo, entrou nesta quarta-feira, 14, no terceiro dia com 100% da frota de ônibus paralisada, segundo informações da Companhia de Transporte Urbano da Grande Vitória Ceturb-GV. Com a greve, cerca de 250 mil usuários de transporte coletivo nas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra estão sendo prejudicados. Segundo a assessoria da Ceturb, às 12h30 terá início o julgamento do dissídio coletivo da categoria no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), já que não houve acordo entre o sindicato e as empresas do transporte público na última Segunda-feira. A categoria pede aumento salarial de 15%, redução da carga horária, aumento no valor do tíquete alimentação e plano de saúde integral.