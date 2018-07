'Terço caboclo' tem grito de guerra

Proprietários de pequenos pedaços de terra, os caboclos do Rio Bonito são descendentes de rebeldes do Contestado. O monge João Maria - um dos líderes espirituais da época do conflito - teria dito para os mais velhos que a localidade era o melhor lugar para eles enfrentarem os tempos difíceis do pós-guerra. "São João Maria disse para minha avó Maria que quem mora no Rio Bonito, mora dentro de uma barriga de boi gordo, não enfrentará guerra, fome, epidemia e dilúvio", conta Célia.

Ela e Laurentino têm três filhos e quatro netos. Todos moram no sítio de 15 alqueires (equivalente a 363 mil metros quadrados) à beira do Rio do Irrita, que cai no Bonito, afluente do Timbó, cursos da bacia do Uruguai. A família cria 80 bois, planta milho e feijão.

Um "roxo forte" - café com aguardente - é oferecido aos que chegam para a reza. Fogos de artifício são acesos. Antes da oração, Adelmir, o Bililo, irmão de Célia, toca sanfona, que aqui chamam de gaita. Adultos e crianças se aproximam da grande mesa da sala da casa, em volta de um oratório com imagens de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião.

Após a oração, Célia distribui pães com carne de porco. "A gente continua levando à frente a devoção. Isso não vai se perder", diz. Enquanto os convidados se servem, ela mostra um cartaz em que colou fotos antigas da família. Não há retrato da matriarca, Maria Gonçalves, e do patriarca, Sesostryz Tobias, os avós que participaram da guerra. Um filho do casal, Ricardo Tobias, tinha 12 anos quando o Exército chegou à região. Célia conta que Tobias gostava de lembrar os costumes e as dificuldades das pessoas do reduto, que queimavam cintos de couro para matar a fome. Sesostryz e uma filha pequena morreram durante a guerra por falta de comida.

A senhora de vestido em uma das fotografias é Erna, filha de Maria e Sesostryz e mãe de Célia. Erna nasceu depois do fim da guerra e teve cinco filhos. Um deles, Ivo, teve de servir o Exército. "Minha mãe chorava todas as tardes, achava que podia ter outra guerra", diz Célia.