Teresópolis-RJ registra oito casos de leptospirose

Para evitar uma epidemia da doença, a prefeitura iniciou uma campanha de orientação aos moradores. Além disso, equipes da Vigilância Ambiental, Sanitária e Epidemiológica tomam medidas preventivas, como controle da qualidade da água para consumo, acompanhamento das unidades assistenciais e abrigos, monitoramento e acompanhamento diário de doenças.

De acordo com o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, divulgado na quarta-feira, 39 casos da doença já foram confirmados na região serrana. Os casos foram registrados nas cidades de Nova Friburgo, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim. Técnicos da subsecretaria permanecem fazendo o serviço de busca para detecção precoce de pacientes com possíveis sintomas da doença.