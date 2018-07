Termina 1ª fase do vestibular da Fuvest A primeira fase do vestibular da Fuvest terminou às 18h deste domingo, depois de quatro horas de prova. Os candidatos responderam a 90 questões de múltipla escolha sobre as matérias do núcleo comum do ensino médio: língua portuguesa, língua inglesa, matemática, geografia, história, física, química e biologia.