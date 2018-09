Termina 2ª busca por restos de desaparecido político

A busca é feita pois a Polícia Federal (PF) possui indícios de que o militante político Virgílio Gomes da Silva, o Jonas, teria sido enterrado no local. Jonas foi morto pela ditadura militar em 1969 e é tido como o primeiro caso de desaparecido político brasileiro. Ele liderou o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Outros nove militantes desaparecidos estariam sepultados no mesmo cemitério, um deles na mesma quadra de Jonas.

A dificuldade em achar a exata localização do militante se deve a uma "remodelação" pela qual passou o cemitério em 1975. Na época, foram suprimidas várias sepulturas. Um trabalho de geofísica e cartografia, que envolveu análise comparativa de fotos do cemitério nos anos de 1968 e 1972 com imagens atuais, pesquisas de solo com radares, revisão de livros de registros de sepultamentos e depoimentos, fez com que os peritos chegassem a duas sepulturas onde a ossada poderia ser encontrada.

Uma nova expedição ao cemitério será feita entre os dias 21 e 25 de março.