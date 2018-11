Termina a greve de funcionários da Sabesp O atendimento nas unidades da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) volta à normalidade hoje. Segundo a empresa, terminou a paralisação de seus funcionários, iniciada no último dia 26. A greve atingiu 55% dos funcionários das unidades do litoral e interior e 77% dos que trabalham na região metropolitana de São Paulo.