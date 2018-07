Os bandidos invadiram o apartamento por volta das 18h30 de ontem, segunda-feira, mantendo o casal, uma mulher e duas meninas, de 2 e 4 anos, filhas do casal, reféns. As crianças foram liberadas durante a madrugada, segundo a PM. De acordo com a CBN, a polícia desconfia que a mulher que estava dentro do imóvel faça parte do bando. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.