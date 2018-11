Termina em impasse reunião entre aéreas e sindicatos

Segundo o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac), Celso Klafke, não há mais reuniões marcadas com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), que representa as companhias. "Como estamos na sexta reunião e o Snea não sai da posição de ajuste pelo INPC, não faz sentido marcar nova reunião sem indicativo de mudança. Eles estão intransigentes", disse. Klafke segue reunido com outros representantes dos trabalhadores no Rio para decidir os próximos passos.

Além do reajuste pelo INPC, o Snea propõe a mudança da data base de 1º de dezembro para 1º de abril, item também rechaçado pelos trabalhadores. Em assembleias realizadas entre quinta e segunda-feira, as categorias aprovaram um indicativo de paralisação para 23 de dezembro para pressionar o Snea. Os aeroviários reivindicam um reajuste de 13% e os aeronautas, de 15%. As categorias reivindicam ainda um aumento de 30% sobre o piso.