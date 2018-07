Termina em vandalismo desfile de bloco em Sorocaba Terminou em tumulto e pancadaria o desfile do tradicional Bloco do Cocó, no encerramento do Carnaval de rua, no final da noite de ontem, em Sorocaba. Cerca de cinco mil foliões seguiram o bloco pela Avenida Barão de Tatuí até o Parque Campolim, quando a Polícia Militar decidiu encerrar a festa e liberar a via para o trânsito. Inconformados, grupos de jovens e adolescentes passaram a depredar tudo o que encontravam. Quatro ônibus foram atacados a pedradas e tiveram os vidros estilhaçados. Uma viatura da PM e um carro da empresa municipal de trânsito foram danificados.