Termina encontro do papa com peregrinos argentinos O papa Francisco acaba de deixar a Catedral Metropolitana do Rio, onde se reuniu com 5 mil peregrinos argentinos. Ele falou sobre a exclusão a que os jovens estão sujeitos e pediu que os jovens lutem pelos seus valores. "Não se deixem excluir", afirmou. O pontífice agradeceu as orações e pediu que continuem em oração por ele. "Quero que a Igreja vá para as ruas", disse o papa a seus conterrâneos.