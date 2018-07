Termina estado de atenção em Saõ Paulo As regiões da cidade de São Paulo saíram do estado de atenção às 10h50 desta segunda-feira, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Estavam nesta situação por causa das pancadas de chuva forte as zonas norte, leste, sudeste, oeste, centro e as marginais do Tietê e do Pinheiros.