Termina greve de metroviários em Porto Alegre

Os metroviários haviam entrado em greve a partir da zero hora de hoje, na região metropolitana de Porto Alegre. A categoria pedia a manutenção da carga horária e aumento salarial de 6,36%. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do Estado do Rio Grande do Sul (Sindimetrô-RS), todo os 1.186 funcionários paralisaram as atividades.

Com a paralisação, usuários que se deslocavam para o trabalho ou escola encontraram logo cedo estações fechadas ou desertas e tiveram de procurar ônibus, insuficientes para atender o aumento da procura, ou recorrer aos táxis e às caronas. Muitos desistiram da viagem ou chegaram atrasados aos seus compromissos. A BR-116, via rodoviária que passa pelas mesmas cidades, ficou congestionada, com trânsito lento, por quase toda a manhã.