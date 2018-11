Termina greve de motoristas de ônibus em Florianópolis

O fim da greve foi negociado durante reunião entre o sindicato da categoria e a prefeitura. "Eles garantiram o retorno ao trabalho sem receber um centavo de aumento", afirmou Dário Berger. A rodada de negociação entre representantes do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis (Setuf) e do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo (Sintraturb) com a mediação do prefeito de Florianópolis, no Ministério Público do Trabalho, ainda continua.