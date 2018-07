Termina greve em federais de MG, PE e BA

Dos 362 professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que compareceram à assembleia ontem, 241 foram favoráveis ao fim da greve. As aulas recomeçam no dia 17. Outras duas universidades federais do Estado seguem paradas. A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) tem nova assembleia no dia 11. O mesmo acontece com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Na Bahia, o fim da greve foi aprovado em plebiscito do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia. Docentes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Instituto Federal da Bahia (Ifba) - participara. O reinício das aulas deve ocorrer também no dia 17. / MARCELO PORTELA, MONICA BERNARDES e TIAGO DÉCIMO