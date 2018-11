Termina hoje prazo de inscrição para concurso no Senado

Os inscritos ao cargo de nível médio, com salário de R$ 13.833,64, disputarão 104 vagas. O salário dos 133 aprovados para as vagas de analista legislativo será de R$ 18.440,64. O maior salário ficará com os nove aprovados ao cargo de consultor, de R$ 23.826,56.

O Senado contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para realizar o concurso, sem licitação. Os editais publicados dia 23 de dezembro já passaram por sete alterações. A publicação do contrato entre a instituição e a FGV foi divulgado somente na última segunda-feira. O presidente da comissão e representante do Senado, Davi Anjos Paiva, atribuiu a demora de 39 dias ao prazo em que o setor jurídico da FGV levou para se manifestar sobre o texto.

A fundação arrecadará todo o valor das inscrições, o que deve ficar em torno de R$ 20 milhões. O valor da inscrição para as vagas de nível médio é de R$ 180,00, subindo para R$ 190 para os concorrentes aos cargos de analista e de R$ 200,00 para os de consultor. As provas de nível médio e de analista serão realizadas na manhã do dia 11 de março, enquanto que as de consultor, serão aplicadas à tarde. Os interessados puderam se inscrever às vagas com horários diferentes de aplicação das provas.