Termina hoje prazo para pagar inscrição no Enem

Os boletos podem ser gerados até as 16 horas no site http://enem.inep.gov.br. Estão isentos do pagamento da taxa os alunos matriculados no último ano (concluintes) do Ensino Médio em instituições públicas de ensino (federais, estaduais e municipais) e os que apresentaram Declaração de Carência no ato de sua inscrição.

As inscrições para a prova foram encerradas na última sexta-feira. O Ministério da Educação registrou 6.221.697 estudantes interessados em fazer o exame. As provas serão realizadas nos dias 22 e 23 de outubro. Com informações da Agência Brasil.