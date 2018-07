Termina hoje prazo para pedir isenção de taxa da Fuvest Termina hoje o prazo para pedir a redução ou isenção de taxa do vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) 2011. Os interessados devem acessar o site www.fuvest.br e seguir as instruções do programa. Cerca de 65 mil candidatos receberão a isenção da taxa, desde que comprovem insuficiência de recursos financeiros.