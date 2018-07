Termina hoje prazo para Prêmio SIP Universitários

Os 15 finalistas terão o direito de participar da 68ª Assembleia-Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), que será realizada de 12 a 15 de outubro em São Paulo. A SIP é a principal entidade de defesa da liberdade de expressão e de imprensa das Américas e durante sua assembleia realizará palestras e debates com alguns dos principais jornalistas do Brasil e do mundo. Também divulgará relatórios sobre a situação da liberdade de expressão em cada país da região.

O ganhador de cada categoria receberá uma homenagem especial durante a sessão de premiação da entidade. A inscrição é gratuita e mais informações podem ser obtidas pelo www.sipuniversitarios.com.br.