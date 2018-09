Termina hoje proibição da pesca do atum azul na Europa Termina hoje a proibição para a pesca industrial do atum azul (bluefin), estipulada pela União Europeia no último dia 9. A proibição aconteceu depois que os pescadores esgotaram suas cotas de captura antes do final da temporada pesqueira, que teve início em maio. Os cientistas dizem que os estoques do atum azul do Atlântico caíram em aproximadamente 80% nos últimos 40 anos e a pesca excessiva e contínua pode ameaçar a sobrevivência da espécie. O atum azul é o preferido pelos sushimen no mundo todo, e pode chegar a US$ 100 a unidade no mercado.