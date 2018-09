Termina hoje vacinação do idoso contra gripe Termina hoje a Campanha de Vacinação contra a Gripe para o Idoso. Em São Paulo, a meta da Secretaria Estadual da Saúde é vacinar pelo menos três milhões de pessoas com 60 anos ou mais. O número corresponde a 80% dos cerca de 3,7 milhões de idosos no Estado. Para cumprir a meta, foram disponibilizados 3.354 postos fixos e 2.830 unidades volantes funcionando das 8 horas às 17 horas. A distribuição e a aplicação das doses envolvem 28 mil profissionais, 2,7 mil carros e sete barcos.