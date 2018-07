Termina na 6ª em SP campanha para atualizar vacinação Termina nesta sexta-feira a campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças com menos de cinco anos (incluindo as que têm 5 anos) no Estado de São Paulo. A campanha, que começou no último dia 18 em todo o País, tem por objetivo vacinar 14 milhões de crianças no Brasil e 2,9 milhões apenas no Estado paulista.