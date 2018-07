Termina o estado de atenção em toda a capital

As zonas sul e oeste e a Marginal do Pinheiros foram as primeiras regiões a entrar no estado de atenção, às 2h55. Depois foi a vez da região Sudeste, onde fica o bairro do Ipiranga, às 3h30; e, por último, às 4 horas, o restante da cidade (zonas norte, leste, centro e Marginal do Tietê).

Segundo o CGE, a chuva foi resultado de áreas de instabilidade associadas à chegada de uma frente fria à região Sudeste do País.