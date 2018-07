Termina primeiro dia de julgamento O juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, encerrou, por volta das 22h desta segunda-feira, o primeiro dia do júri do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados pela morte da menina Isabella, em março de 2008, na época com 5 anos - filha de Alexandre. A primeira testemunha a depor foi Ana Carolina de Oliveira, mãe de Isabella, por cerca de 2h15m. Ana Carolina irá dormir no Fórum de Santana (zona norte de São Paulo), onde acontece o júri. Ela pode voltar a prestar depoimento. O julgamento será retomado na manhã desta terça (23).