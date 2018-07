Termina protesto na rodovia Anchieta

No acesso a São Bernardo pelo quilômetro 21 da Imigrantes, o trânsito está completamente parado. Já no acesso via São Bernardo e Diadema, existe 1,5 quilômetro de congestionamento. O acesso a São Paulo pela Imigrantes está com trânsito normal.

Além do protesto em São Bernardo do Campo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto(MTST) e o Periferia Ativa promovem mais dois atos na grande São Paulo na manhã desta quarta. Na Zona Sul da capital paulista, a estrada do M''Boi Mirim está interditada próximo à subprefeitura do M''Boi-Mirim.

No local, segundo os manifestantes, eles serão recebidos ainda nesta quarta pelo subprefeito, Antônio Carlos Dias de Oliveira, e pelo secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto. "Não é só tarifa, é uma pauta extensa. São questões locais e gerais, como metrô para a região e duplicação da estrada do M''Boi-Mirim. Além de questões gerais, como o reajuste do aluguel, por exemplo", disse Guilherme Simões, integrante da coordenação nacional do MTST.

Em Taboão da Serra, cerca de 400 pessoas, segundo a organização, bloqueiam a estrada do Campo Limpo nos dois sentidos. A polícia está no local acompanhando a manifestação.