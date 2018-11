Termina rebelião de presos em cadeia do PR A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Paraná informou que foi controlada hoje a rebelião dos detentos na delegacia de Telêmaco Borba, município localizado a 250 quilômetros de Curitiba, na região central do Paraná. Cerca de 120 dos 200 presos teriam aderido à rebelião iniciada ontem, reclamando da superlotação da cadeia, que tem espaço para apenas 80 pessoas. Um dos dois presos que eram mantidos reféns foi ferido levemente.