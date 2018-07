Termina rebelião em presídios na Paraíba

No PB1, um dos presos, ainda não identificado, foi atingido por um tiro na cabeça e levado em estado grave no Hospital Emergência Trauma, por volta das 9 horas desta quarta-feira. De acordo com a PM, não houve reféns.

Segundo o porta-voz do Batalhão de Operações Especiais (Bope), major Jerônimo Pereira Bisneto, após a contagem dos presos teve início a limpeza dos imóveis. Durante a rebelião, cerca de 400 detentos do PB1 e 600 do PB2, prédio localizado dentro da mesma penitenciária, destruíram grades de celas e alguns pavilhões.