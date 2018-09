Termina rebelião na penitenciária 1 de Tremembé em SP Uma rebelião na penitenciária 1 de Tremembé, no Vale do Paraíba, terminou agora há pouco. O motim teve início por volta das 18 horas desta quinta-feira, dia 29 de maio, por causa de uma tentativa frustrada de fuga e terminou às 22 horas. Dois agentes penitenciários foram feitos reféns durante todo motim e um deles teve ferimentos na cabeça. Os dois foram libertados depois de muita negociação entre advogados dos presos, polícia civil e polícia militar. A confusão começou quando dois detentos tentaram fugir, mas foram impedidos pelos agentes penitenciários. Eles tinham cavado um tunel que foi descoberto. Imediatamente o alarme foi acionado e os detentos, armados com estiletes, pegaram os agentes como reféns. A penitenciária Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra, o P1, é a sede do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região do Vale do Paraíba e fica a dois quilômetros do outro presídio, o P2, onde está detido Alexandre Nardoni.