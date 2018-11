Termina reconstituição de crime em motel no Rio Terminou nesta tarde a reconstituição da morte do empresário Fabio Gabriel Rodrigues, no Rio de Janeiro. Ele foi encontrado morto no último dia 14, em um motel em Niterói, na região metropolitana. A reconstituição do crime começou por volta das 11 horas e durou cerca de 5 horas. O motel ficou isolado por horas, até a conclusão dos trabalhos.