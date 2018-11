Termina sem acordo reunião para evitar greve na aviação Após mais de três horas de reunião no Ministério Público do Trabalho, aeronautas e aeroviários não chegaram a um acordo com as companhias aéreas para evitar a paralisação do setor na próxima quinta-feira, dia 23. Os aeronautas exigem o reajuste de 15% e os aeroviários, de 13%. No entanto, a proposta apresentada pelos empresários é da correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que é de 6,08%, mais meio ponto porcentual de ganho real, o que resulta em 6,58%. Os aeronautas são os profissionais que tripulam os voos (comissários, pilotos e copilotos) e os aeroviários são aqueles que atuam em solo, como mecânicos e pessoal de check-in.