Termina simulação de viagem a Marte

Terminou ontem de manhã a mais perfeita simulação já realizada de uma viagem a Marte. Seis homens permaneceram confinados por 520 dias em um conjunto de módulos que recriam o ambiente de uma nave espacial, um recorde em experimentos do gênero.

O projeto - que reuniu esforços e recursos das agências espaciais russa, chinesa e da União Europeia - foi batizado de Mars-500 e teve como principal objetivo mensurar o impacto do confinamento na saúde e no equilíbrio psíquico de eventuais astronautas em uma viagem ao planeta vermelho.

Depois de quase dois anos encerrados em compartimentos apertados e sem janelas, os "astronautas" deixaram a falsa nave com os olhos vermelhos e cansados, desacostumados à luz natural. Mas todos abriram um largo sorriso ao receber o aplauso da equipe técnica e dos familiares.

Cientistas comemoraram o resultado: nenhum dos voluntários desistiu nem houve atritos sérios entre a tripulação, que reunia três russos, um ítalo-colombiano, um chinês e um francês. Mais de 6 mil pessoas de 40 países se candidataram para participar do experimento.

A iniciativa custou US$ 15 milhões - cerca de R$ 26 milhões. Toda estrutura foi montada no Instituto de Problemas Biomédicos, em Moscou (mais informações nesta página).

Em todos os módulos, exceto nos banheiros, os voluntários eram monitorados pelos pesquisadores, como em um reality show. O projeto simulou 243 dias de viagem de ida, 29 dias em Marte e 248 dias de viagem de volta. Três tripulantes puderam fazer três incursões no "solo marciano": uma sala escura e coberta de areia, onde entravam com roupas de astronauta que pesavam até 32 quilos.

Frutos e limitações. Duas condições muito importantes não puderam ser testadas na simulação da viagem a Marte: a ausência de gravidade e o efeito da radiação solar no espaço. Mesmo assim, mais de cem experimentos alegraram cientistas das mais diversas áreas.

O médico alemão Jens Titze, da Universidade de Erlangen, na Bavária, recorda que não é comum acompanhar seis voluntários saudáveis tão de perto durante um período tão longo. Toda a tripulação realizava exames diários de pressão arterial, sangue e urina.

Titze, por exemplo, participou de uma pesquisa que se beneficiou do controle estrito sobre a alimentação dos seis "astronautas". Os cientistas diminuíram progressivamente a concentração de sal na comida e mediram o impacto na pressão arterial dos tripulantes.

Desta vez, os russos decidiram montar uma tripulação exclusivamente masculina. Em um experimento semelhante, mas de menor duração, realizado em 1999, o comandante tentou beijar a força uma tripulante canadense de 32 anos.

Na mesma ocasião, dois participantes ficaram bêbados e trocaram socos, manchando de sangue as paredes do módulo. Daí a alegria dos pesquisadores com a ausência de incidentes no experimento concluído ontem.

Próximos passos. Cientistas alemães trabalham agora em um projeto semelhante, já batizado de envihab. Eles também estão construindo um complexo de módulos, em Colônia, na Alemanha, para simular uma nave espacial. A iniciativa custará US$ 41 milhões (cerca de R$ 71 milhões) e imitará de forma mais perfeita a viagem espacial. Ficará pronta em dois anos.

A partir do próximo dia 25, a Nasa vai enviar para Marte o robô Curiosity - um equipamento, com o tamanho aproximado de um jipe, dotado de um gerador nuclear, que dará autonomia de energia à missão por um ano marciano completo (cerca de 687 dias na Terra). O Curiosity analisará a composição de rochas no planeta vermelho para verificar se ele já teve ou pode ter condições para a vida.

Na terça-feira, os russos enviarão uma missão chamada Phobos-Grunt para Fobos, uma das luas marcianas. A ideia é trazer material para análise na Terra.

O presidente americano Barack Obama afirmou, no ano passado, que os EUA pretendem enviar uma missão tripulada para a órbita de Marte - e, depois, para o solo do planeta - por volta do ano 2030. / COM REUTERS