Terminal de SP inaugura um estacionamento de bikes A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo inaugura hoje no Terminal Metropolitano Jabaquara, zona sul da capital paulista, um estacionamento gratuito para bicicletas, com 230 vagas, que funcionará diariamente das 6 horas às 22 horas. Para guardar a bicicleta, o usuário precisa levar cadeado e preencher um cadastro. O primeiro bicicletário foi inaugurado no terminal de São Bernardo em 2007. Inicialmente, havia 40 vagas mas, como houve procura, a EMTU ampliou para 68. Agora, a empresa estuda implantar bicicletários nos terminais de Santo André e de São Mateus, na zona leste. As informações são do Jornal da Tarde.