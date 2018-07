Terminal em Santos atende recorde de passageiros O Terminal de Passageiros Giusfredo Santini, instalado no Porto de Santos, elaborou um esquema especial para recepcionar nada menos que 36 mil passageiros, que irão embarcar em oito navios com destino a várias cidades da costa litorânea, sobretudo para a região do Nordeste. O número é recorde nesta temporada.