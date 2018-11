Terminal no Guarujá é autuado por descarga de enxofre A Secretaria do Meio Ambiente de Guarujá autuou ontem o Terminal Marítimo da cidade (Termag) em cerca de R$ 140 mil pela descarga incorreta de enxofre do navio Herakles, de bandeira grega. De acordo com o diretor de Proteção Ambiental da Secretaria, Osmar Domingos, houve uma falha no sistema de descarga do produto. Uma rampa que escoa o excesso de material para o navio não estava no local correto, fazendo com que o enxofre caísse no canal do estuário.