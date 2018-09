Terminal Parque Dom Pedro II, em SP, volta a funcionar O terminal de ônibus Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo, voltou a funcionar normalmente por volta das 13h30 de hoje. As operações no local haviam sido prejudicadas no início da tarde por conta de uma manifestação realizada pela Nova Central Sindical de Trabalhadores. Segundo a entidade, entre suas reivindicações estava a redução da jornada de trabalho sem diminuição do salários. De acordo com a Polícia Militar (PM), o protesto foi pacífico. A São Paulo Transporte (SPTrans) informou que o terminal não chegou a ser fechado.