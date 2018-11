Terminal Pinheiros será o 1º de São Paulo com garagem

O valor da diária no estacionamento não está definido. Segundo especialistas, este é o principal fator que fará o projeto ser atrativo ou não. O Metrô, por exemplo, tem um programa que permite estacionar o carro e seguir viagem de ida e volta em sete estações, com preços que variam de R$ 8,30 a R$ 11,40 por 12 horas. Outras garagens da Prefeitura, como a do Hospital das Clínicas, têm preço de R$ 330 por mês, ou R$ 15 por dia útil.

Segundo a Secretaria Municipal dos Transportes, será realizada licitação para escolher uma empresa privada para operar a garagem. A obra tem custo estimado em R$ 40 milhões. O estacionamento ficará embaixo das plataformas de ônibus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.