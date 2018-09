Terminal São Mateus, em São Paulo, ganha bicicletário

A região do ABC conta ainda com os bicicletários instalados no Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo, com cerca de 85 vagas, no Terminal Jabaquara, que dispõe de 230 vagas, e no Terminal Metropolitano Santo André Oeste, que possui 330 vagas.

As pessoas interessadas em utilizar o espaço devem comparecer ao local levando RG e comprovante de residência para efetuar o cadastro. O serviço é gratuito e o horário de funcionamento é das 6h às 22h em dias úteis, finais de semanas e feriados.