Terminam hoje inscrições para o melhor pastel de SP Terminam hoje as inscrições para o concurso "O Melhor Pastel de Feira da Cidade de São Paulo". Em edição reformulada, agora o consumidor poderá votar online na sua barraca preferida. Outra novidade é a preocupação com o meio ambiente. O feirante que comprovar que faz uma destinação correta do óleo de fritura ganha bônus na nota. O primeiro colocado no concurso receberá um prêmio de R$ 8 mil, o segundo lugar, de R$ 2 mil, e o terceiro, de R$ 1 mil.